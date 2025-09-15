MacBook Pro с Wi-Fi 7 и чипами M5 выйдет в 2026 году | The GEEK
MacBook Pro с Wi-Fi 7 и чипами M5 выйдет в 2026 году

Новые MacBook Pro сохранят 14 и 16 дюймов, но впервые смогут поддерживать Wi-Fi 7.
Валентин Снежин сегодня в 12:57

Apple работает над обновлением MacBook Pro с переходом на новое поколение процессоров M5, M5 Pro и M5 Max. Но ждать серьёзных изменений в дизайне в этот раз не стоит — обновление будет скорее техническим.

Что изменится

  • новые чипы M5 на базе 3-нм техпроцесса TSMC (N3P), аналогичного используемому в iPhone 17 (A19/A19 Pro);
  • возможная поддержка Wi-Fi 7;
  • без изменений в корпусе и экране.

По данным Bloomberg, полноценное обновление MacBook Pro с OLED-дисплеем и более тонким корпусом появится лишь к концу 2026 года.

Доступный MacBook

Apple может выпустить доступный MacBook

Когда ждать

Вместо традиционного октябрьского релиза Apple перенесла запуск: новые MacBook Pro выйдут в январе 2026 года.

Первым же устройством на чипе M5 станет новый iPad Pro, ожидаемый уже в октябре 2025 года.

Apple может выпустить доступный MacBook

