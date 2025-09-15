MacBook Pro с Wi-Fi 7 и чипами M5 выйдет в 2026 году

Apple работает над обновлением MacBook Pro с переходом на новое поколение процессоров M5, M5 Pro и M5 Max. Но ждать серьёзных изменений в дизайне в этот раз не стоит — обновление будет скорее техническим.
Что изменится
- новые чипы M5 на базе 3-нм техпроцесса TSMC (N3P), аналогичного используемому в iPhone 17 (A19/A19 Pro);
- возможная поддержка Wi-Fi 7;
- без изменений в корпусе и экране.
По данным Bloomberg, полноценное обновление MacBook Pro с OLED-дисплеем и более тонким корпусом появится лишь к концу 2026 года.
Когда ждать
Вместо традиционного октябрьского релиза Apple перенесла запуск: новые MacBook Pro выйдут в январе 2026 года.
Первым же устройством на чипе M5 станет новый iPad Pro, ожидаемый уже в октябре 2025 года.
