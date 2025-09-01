Линейка iPhone 17 может лишиться слота для SIM-карт в Европе | The GEEK
Линейка iPhone 17 может лишиться слота для SIM-карт в Европе

Однако в этом году Apple вряд ли сможет полностью избавиться от моделей с SIM-лотком.

Три года назад Apple убрала слот для SIM-карт во всех моделях iPhone 14, продаваемых в США. Теперь компания, похоже, готова распространить эту практику и на Европу. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на источник.

Apple поручила сотрудникам авторизованных магазинов в странах Евросоюза пройти обучение по работе с eSIM-версиями iPhone. Завершить обучение нужно до 5 сентября — за несколько дней до презентации iPhone 17, которая состоится 9 сентября.

ЕС включает 27 стран, но отказ от физических SIM-карт может затронуть и другие регионы. Но полностью избавиться от моделей с SIM-лотком в этом году Apple вряд ли сможет. Например, в Китае eSIM до сих пор официально не разрешены.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
