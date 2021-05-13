LeEco объявила о возращении на рынок

Небезызвестная компания LeEco, которая в 2017 году ушла с рынка, объявила о своём возращении. Об этом стало известно из приглашений на конференцию LeTV Smart Ecological Conference, которая пройдёт 18 мая 2021 года.

Напомним, китайский бренд LeEco стремительно набирал вес на мировом рынке, но не имея достаточных финансовых активов, потерпел неудачу в 2017 году. Компания впала в кризис, а также попала под давление кредиторов и ключевых партнёров.

Даже в приглашении надпись: «Я вернулся!», и силуэт человека может свидетельствовать о возвращении основателя LeEco Цзя Юэтин.

Также в приглашении упоминаются смартфоны, смарт-часы, гарнитура и другие технологические устройства.

The GEEK в Instagram