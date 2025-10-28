«Яндекс» задумался о выпуске своего умного кольца

В «Яндексе» обсуждают возможность выпуска умного кольца. Идея появилась после старта продаж аналогичного устройства от Sber. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, компания изучает потенциал носимых устройств — смарт-часов, браслетов и колец. Пока что у «Яндекса» нет сформированной концепции кольца, речь идет только об идее.

Если будет принято решение о начале разработки, то следующим шагом станет определение функционала гаджета. Предполагается, что в разработке примет участие команда AI-ассистента «Алиса», чтобы устройство стало уникальным и отвечало конкретным задачам пользователей.