«Яндекс» задумался о выпуске своего умного кольца

Компанию вдохновил опыт Sber.

В «Яндексе» обсуждают возможность выпуска умного кольца. Идея появилась после старта продаж аналогичного устройства от Sber. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, компания изучает потенциал носимых устройств — смарт-часов, браслетов и колец. Пока что у «Яндекса» нет сформированной концепции кольца, речь идет только об идее.

Если будет принято решение о начале разработки, то следующим шагом станет определение функционала гаджета. Предполагается, что в разработке примет участие команда AI-ассистента «Алиса», чтобы устройство стало уникальным и отвечало конкретным задачам пользователей.

«Потому что «железо» этого устройства, оно должно, как правило, быть «под функцию» и с фабриками [необходимо] обсуждать как раз этот механизм, начинку, тогда, когда есть понимание, чего хочется, чтобы это устройство давало»,

— собеседник Forbes.

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
