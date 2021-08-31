Jabra выпустила новые TWS-наушники серии Elite

Бренд Jabra объявил о выпуске четырех новых продуктов, которые дополнят беспроводную серию Elite: Jabra Elite 7 Pro, Jabra Elite 7 Active, а также Jabra Elite 2 и Jabra Elite 3.

Флагманские наушники Jabra Elite 7 Pro обладают технологией Jabra MultiSensor Voice, которая обеспечивает лучшее в своем классе качество аудиосвязи. Еще одна новинка — наушники Elite 7 Active с инновационным покрытием ShakeGrip для активных пользователей.

Более доступные модели Elite 3 и Elite 2, доступная для широкого круга покупателей. Оснащены динамиков диаметров в 6 мм, четырьмя микрофонами и аудиокодеком Qualcomm aptXTM HD.



Elite 3 / Elite 2

Elite 3 обладают режимом прозрачности и системой активного шумоподавления. Младшая модель этого лишена, но также имеет защиту от воды по стандарту IP55.

Топовые Jabra Elite 7 Pro получили датчики костной проводимости (VPU). Интеллектуальный алгоритм непрерывно анализирует типы шумов, считываемых встроенными микрофонами.

Jabra Elite 7 Pro

При обнаружении шума ветра автоматически активируется датчик VPU. Благодаря такому явлению, как костная проводимость звука, происходит передача голоса посредством вибраций челюстной кости. После этого интеллектуальный алгоритм подбирает оптимальное сочетание показаний датчика костной проводимости и вибраций микрофонов для максимальной четкости передаваемого звука голоса.

Размеры наушников-вкладышей Elite 7 Pro на 16% меньше, чем у популярной модели Jabra Elite 75t, которая до настоящего времени была самой миниатюрной моделью вкладышей Jabra.

Наушники могут работать в режиме непрерывного воспроизведения звука с активным шумоподавлением в течение девяти часов или в течение 35 часов, если используется зарядный чехол. Быстрая зарядка позволяет за пять минут зарядить устройство на 1,2 часа работы. Модель оснащена защитой от воды по стандару IP57, современным Bluetooth 5.2 и поддержкой голосовых помощников Siri и Google Assistant.

Российские цены новинок:

Elite 7 Pro – 19 990 рублей;

Elite 7 Active – 17 990 рублей;

Elite 3 Ж – 7 990 рублей;

Elite 2 – 5 990 рублей.

Модели Elite 2 и Elite 3 поступят в продажу в России в сентябре 2021 года, Elite 7 Pro и Elite 7 Active — в октябре 2021 года.