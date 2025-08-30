iPhone и другие смартфоны можно будет вернуть без RuStore | The GEEK
Новости

iPhone и другие смартфоны можно будет вернуть без RuStore

Устройства без технической возможности установить RuStore могут признать не соответствующими требованиям.
Валентин Снежин сегодня в 22:20

С 1 сентября 2025 года россияне смогут вернуть купленный смартфон в магазин как некачественный товар, если на нём нельзя установить отечественный магазин приложений RuStore и другие предустановленные сервисы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Артёма Шейкина.

Речь идёт о вступающем в силу законе, который требует от производителей и поставщиков гаджетов обеспечить «техническую возможность свободной установки и обновления российских приложений». В список входят RuStore, а также другие цифровые платформы, разработанные в России.

Если такая возможность отсутствует, товар может быть признан не соответствующим обязательным требованиям, что даёт покупателю право на возврат устройства по закону о защите прав потребителей.

Мера распространяется на все бренды, включая Apple, Samsung, Xiaomi и другие. Формально она не обязывает предустанавливать RuStore «из коробки», но смартфон должен позволять установить его вручную — без ограничений и блокировок.

По словам Шейкина, цель закона — укрепление технологической независимости и защита пользователей от зависимости от зарубежных цифровых экосистем. Он также напомнил, что доступ к ряду сервисов уже ограничивался по решению иностранных платформ.

