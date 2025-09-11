iPhone Air стал тоньше и изящнее, но без стереодинамиков | The GEEK
iPhone Air стал тоньше и изящнее, но без стереодинамиков

Тим Кук и топ-менеджеры Apple подчеркнули, что Air создавался для тех, кто ценит стиль.
Валентин Снежин сегодня в 09:47

В технической документации Apple для нового iPhone Air обнаружилась особенность: смартфон не получил стереодинамиков. Вместо привычной системы сверху и снизу у него установлен лишь один динамик в верхней части корпуса, а внизу расположены только микрофоны.

Для сравнения, у ближайшего конкурента Samsung Galaxy S25 Edge предусмотрена полноценная стереосистема.

Зачем Apple выпустила такой тонкий iPhone?

В интервью The Wall Street Journal тему прокомментировали Тим Кук, а также вице-президенты Apple Молли Андерсон и Алан Дай. По их словам, Air задумывался как «визуально лёгкий и эстетически утончённый iPhone».

Андерсон отметила, что блестящая полированная рамка отличает Air от моделей Pro с матовой поверхностью:

«Отражающий эффект подчёркивает тонкость устройства и делает его более выразительным».

В Apple признают, что Air уступает Pro по части возможностей, но считают это осознанным выбором. По словам Алана Дая, серия Pro рассчитана на пользователей, которым нужен «полный набор инструментов для фото и видео», а Air — на тех, кто ценит лёгкость и стиль.

«Не все хотят носить с собой тяжёлое устройство», — добавила Андерсон.

Тим Кук отказался комментировать слухи о складном iPhone, лишь намекнув, что Apple «умеет хранить секреты».

Все про складной айфон

Apple выпустит первый складной iPhone в 2026 году, iPad — в 2028-м

Также в интервью упомянули новые аксессуары для персонализации, включая ремешок через плечо Crossbody Strap. Кук подчеркнул, что iPhone должен отражать индивидуальность владельца, а такие детали помогают это подчеркнуть.

