iPhone Air стал тоньше и изящнее, но без стереодинамиков

В технической документации Apple для нового iPhone Air обнаружилась особенность: смартфон не получил стереодинамиков. Вместо привычной системы сверху и снизу у него установлен лишь один динамик в верхней части корпуса, а внизу расположены только микрофоны.
Для сравнения, у ближайшего конкурента Samsung Galaxy S25 Edge предусмотрена полноценная стереосистема.
Зачем Apple выпустила такой тонкий iPhone?
В интервью The Wall Street Journal тему прокомментировали Тим Кук, а также вице-президенты Apple Молли Андерсон и Алан Дай. По их словам, Air задумывался как «визуально лёгкий и эстетически утончённый iPhone».
Андерсон отметила, что блестящая полированная рамка отличает Air от моделей Pro с матовой поверхностью:
«Отражающий эффект подчёркивает тонкость устройства и делает его более выразительным».
В Apple признают, что Air уступает Pro по части возможностей, но считают это осознанным выбором. По словам Алана Дая, серия Pro рассчитана на пользователей, которым нужен «полный набор инструментов для фото и видео», а Air — на тех, кто ценит лёгкость и стиль.
«Не все хотят носить с собой тяжёлое устройство», — добавила Андерсон.
Тим Кук отказался комментировать слухи о складном iPhone, лишь намекнув, что Apple «умеет хранить секреты».
Также в интервью упомянули новые аксессуары для персонализации, включая ремешок через плечо Crossbody Strap. Кук подчеркнул, что iPhone должен отражать индивидуальность владельца, а такие детали помогают это подчеркнуть.
