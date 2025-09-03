Apple выпустит первый складной iPhone в 2026 году, iPad — в 2028-м | The GEEK
Apple выпустит первый складной iPhone в 2026 году, iPad — в 2028-м

Apple готовится к эпохе гибких устройств.
Валентин Снежин сегодня в 11:27

Apple впервые обозначила конкретные сроки выхода гибких устройств. Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что в 2026 году компания выпустит складной iPhone, а в 2028-м — iPad с большим гибким дисплеем.

Смартфон получит ультратонкое защитное стекло Corning и войдёт в линейку iPhone 18. По прогнозу Куо, в первый год Apple сможет реализовать от 8 до 10 миллионов таких устройств, а к 2027-му — до 25 миллионов.

iPad со складным экраном появится на два года позже. По информации источника, его диагональ в раскрытом виде составит от 18 до 20 дюймов. Однако планшет станет существенно дороже iPhone, так как требует более сложного производства и дорогих компонентов. Куо полагает, что продажи таких устройств не превысят 1 миллиона штук в год.

По данным инсайдера, поставками ультратонкого стекла займётся Corning, а обработкой и финальной сборкой компонентов — компания General Interface Solutions.

Ранее ходили слухи, что первым складным устройством Apple станет не iPhone, а MacBook или iPad. Теперь же аналитики уверены, что стартует именно смартфон, а планшет выйдет позже как премиальное дополнение линейки.

