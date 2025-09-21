iPhone Air оказался тонким, но ремонтопригодным: разбор iFixit

Эксперты iFixit опубликовали разбор нового iPhone Air и пришли к неожиданному выводу: несмотря на рекордно тонкий корпус, смартфон остаётся относительно простым в ремонте.

Что показал разбор

Внутри устройство почти полностью занято батареей , остальные компоненты размещены в верхнем «плато» вместе с блоком камер.

, остальные компоненты размещены в верхнем «плато» вместе с блоком камер. Замена аккумулятора остаётся удобной: благодаря металлической оболочке и специальным полоскам клея, которые можно «разомкнуть» электрическим импульсом, батарею легко извлечь без риска повредить.

остаётся удобной: благодаря металлической оболочке и специальным полоскам клея, которые можно «разомкнуть» электрическим импульсом, батарею легко извлечь без риска повредить. Смартфон оснащён модульным USB-C портом , который можно заменить отдельно, не затрагивая остальную электронику.

, который можно заменить отдельно, не затрагивая остальную электронику. Благодаря обновлённой конструкции середины корпуса (mid-frame), доступ к компонентам возможен без демонтажа OLED-экрана.

Оценка ремонтопригодности

iFixit поставил iPhone Air 7 из 10 баллов — столько же, сколько получили iPhone 16e и iPhone 16 Pro.

Эксперты отмечают, что высокие оценки последних лет во многом связаны с инициативой Apple по продаже оригинальных комплектующих через сервис Self Service Repair.