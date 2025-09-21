iPhone Air оказался тонким, но ремонтопригодным: разбор iFixit | The GEEK
iPhone Air оказался тонким, но ремонтопригодным: разбор iFixit

Разбор iFixit показал, что iPhone Air легко заменить батарею и USB-C порт.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 22:25

Эксперты iFixit опубликовали разбор нового iPhone Air и пришли к неожиданному выводу: несмотря на рекордно тонкий корпус, смартфон остаётся относительно простым в ремонте.

Что показал разбор

  • Внутри устройство почти полностью занято батареей, остальные компоненты размещены в верхнем «плато» вместе с блоком камер.
  • Замена аккумулятора остаётся удобной: благодаря металлической оболочке и специальным полоскам клея, которые можно «разомкнуть» электрическим импульсом, батарею легко извлечь без риска повредить.
  • Смартфон оснащён модульным USB-C портом, который можно заменить отдельно, не затрагивая остальную электронику.
  • Благодаря обновлённой конструкции середины корпуса (mid-frame), доступ к компонентам возможен без демонтажа OLED-экрана.

Оценка ремонтопригодности

iFixit поставил iPhone Air 7 из 10 баллов — столько же, сколько получили iPhone 16e и iPhone 16 Pro.

Эксперты отмечают, что высокие оценки последних лет во многом связаны с инициативой Apple по продаже оригинальных комплектующих через сервис Self Service Repair.

id·210923·20250921_2225
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
