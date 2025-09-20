iPhone Air оказался прочным и несгибаемым | The GEEK
iPhone Air оказался прочным и несгибаемым

YouTube-блогер JerryRigEverything протестировал на прочность ультратонкий iPhone Air.

Известный YouTube-блогер JerryRigEverything, который тестирует технику на прочность, в очередном видео проверил ультратонкий iPhone Air. Как оказалось, его не так-то просто сломать.

По шкале Мооса стекло Ceramic Shield второго поколения на дисплее начало слегка царапаться лишь на седьмом уровне (кварц, топаз). Это подтверждает, что Apple улучшила защиту экрана. Боковые титановые грани, впрочем, царапаются обычным лезвием.

В тесте на устойчивость к огню устройство также проявило себя хорошо. После воздействия пламени от зажигалки на экране не осталось никаких следов.

Попытки согнуть смартфон руками оказались безуспешными. Лишь с помощью подъемного крана при нагрузке в 97 кг удалось сломать переднее стекло и деформировать титановую рамку. Задняя панель при этом осталась целой.

Таким образом, iPhone Air получился действительно достаточно прочным и погнуть его в реальной жизни почти невозможно.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
