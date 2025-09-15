Xiaomi минует 16-ю серию ради конкуренции с iPhone 17 | The GEEK
close
Новости

Xiaomi минует 16-ю серию ради конкуренции с iPhone 17

Xiaomi объявила о запуске линейки 17-й серии, чтобы подчеркнуть конкуренцию с Apple и iPhone 17.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 14:53

Xiaomi объявила о запуске серии Xiaomi 17, минуя индекс 16 из названия. По словам президента компании Лу Вэйбина, такой шаг подчёркивает прямое соперничество с Apple и её недавно представленной линейкой iPhone 17.

Что известно

  • В серию войдут Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max;
  • Будут первые смартфоны с новейшим чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • Премьера состоится до конца сентября 2025 года.

Аналитик IDC Брайан Ма в беседе с Bloomberg отметил, что переход сразу к «17» говорит о стремлении Xiaomi доказать, что компания «не уступает Apple».

Apple представила свои iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новый тонкий iPhone Air в начале сентября. В продажу устройства поступят 19 сентября.

id·210547·20250915_1453
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Apple раскрыла стоимость ремонта iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
OPPO Find X9 Pro получит магнитный фотокомплект Hasselblad
Серия Vivo X300 получила вероятную дату выхода
HONOR показала дизайн MagicOS 10 — «жидкое стекло» из iOS 26 на минималках
Европейские цены на iPhone 17, iPhone Air, новые Apple Watch и AirPods Pro 3
Apple открыла предзаказ iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air и других новинок
Sony выпустила Xperia 10 VII: компактный смартфон с OLED 120 Гц и Snapdragon 6 Gen 3
Титановый порт USB-C в iPhone Air напечатан на 3D-принтере
Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?
Раскрыта точная ёмкость аккумуляторов в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
Xiaomi 15T и 15T Pro получили официальную дату презентации
Ультрабюджетный Redmi 15C появился в продаже в России
Инсайдер назвал дату выхода Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro
Xiaomi выпустила стиральную машину с тремя барабанами
Xiaomi отзывает почти 150 тысяч пауэрбанков из-за угрозы возгорания
«Айфон проиграл»: Xiaomi высмеяла Apple и Samsung в индийской рекламе
Список устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые обновятся до HyperOS 3 на Android 16
Список устройств Xiaomi и Redmi, которые получат открытую бету HyperOS 3 на Android 16
Xiaomi представила HyperOS 3 на Android 16: что нового
Обзор Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi: тройная акустика и звук через Wi-Fi

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  2. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  3. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры

  5. Обзор MAIBENBEN M557: тихий трудяга на каждый день

    Обзоры

  6. Обзор realme P3 Ultra: лунная магия светящейся крышки

    Обзоры
Смотреть все обзоры