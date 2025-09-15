Xiaomi минует 16-ю серию ради конкуренции с iPhone 17

Xiaomi объявила о запуске серии Xiaomi 17, минуя индекс 16 из названия. По словам президента компании Лу Вэйбина, такой шаг подчёркивает прямое соперничество с Apple и её недавно представленной линейкой iPhone 17.

Что известно

В серию войдут Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max;

Будут первые смартфоны с новейшим чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5;

Премьера состоится до конца сентября 2025 года.

Аналитик IDC Брайан Ма в беседе с Bloomberg отметил, что переход сразу к «17» говорит о стремлении Xiaomi доказать, что компания «не уступает Apple».

Apple представила свои iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новый тонкий iPhone Air в начале сентября. В продажу устройства поступят 19 сентября.