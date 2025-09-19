СМИ пишут о царапинах на iPhone 17 Pro, но проблема касается лишь витринных образцов

После первых продаж iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air в СМИ появились сообщения о том, что новинки якобы быстро покрываются царапинами. Поводом стало наблюдение журналистов Bloomberg, которые заметили потёртости на синих iPhone 17 Pro и Pro Max, а также на чёрном iPhone Air в магазине Apple Store.

Что известно

Потёртости были замечены именно на витринных образцах, где неясно, как именно пользователи обращались с устройствами.

Некоторые издания после публикации Bloomberg начали писать о «жалобах покупателей», но пока речь идёт только о тестовых семплах в магазинах.

В Reddit и соцсетях массовых сообщений от владельцев о проблеме нет, хотя часть пользователей высказывает опасения по поводу прочности алюминиевых корпусов.

Возможные причины

iPhone 17 Pro и Pro Max впервые получили цельный алюминиевый корпус вместо титана и стекла, как у iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro. Алюминий потенциально менее стойкий к царапинам.

У iPhone Air используется титановая рамка и стекло Ceramic Shield, однако на некоторых демо-образцах цвета Space Black также заметили следы использования от магнитной зарядки MagSafe.

Контекст

Ситуация остаётся спорной: подтверждённых данных о проблеме с серийными устройствами пока нет, и первые владельцы не сообщают о массовых дефектах. Но из-за смены материалов корпуса дискуссия о прочности новых iPhone только набирает обороты.