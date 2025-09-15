Apple выпустила iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26

Apple открыла доступ к обновлённым версиям всех своих платформ: iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26 Tahoe. Главное изменение — новый дизайн интерфейса с эффектом «жидкого стекла», где кнопки, иконки, панели и строки стали полупрозрачными.
Какие устройства могут обновиться
iOS 26:
- iPhone SE (2 и 3 поколения);
- все iPhone 11–17 (включая mini).
watchOS 26:
- Apple Watch SE 2 и SE 3;
- Series 6–11;
- Ultra, Ultra 2, Ultra 3.
macOS 26 Tahoe:
- MacBook Air и Pro с Apple Silicon (с 2020 года);
- MacBook Pro 16” (2019);
- MacBook Pro 13” (2020, три порта Thunderbolt 4);
- iMac 2020+, Mac Studio 2022+, Mac mini 2020+, Mac Pro 2019+.
iPadOS 26:
- iPad Pro (M4, 12,9” с 3-го поколения, 11” с 1-го поколения);
- iPad Air (M3, M2, с 3-го поколения);
- iPad на чипе A16 (с 8-го поколения);
- iPad mini (A17 Pro, с 5-го поколения).
Обновления доступны для загрузки уже сегодня.
Комментарии в Телеграм