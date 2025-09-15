Apple выпустила iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26 | The GEEK
Apple выпустила iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26

ОС вышли официально из беты и доступны всем желающим.
Валентин Снежин сегодня в 21:25

Apple открыла доступ к обновлённым версиям всех своих платформ: iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26 Tahoe. Главное изменение — новый дизайн интерфейса с эффектом «жидкого стекла», где кнопки, иконки, панели и строки стали полупрозрачными.

Какие устройства могут обновиться

iOS 26:

  • iPhone SE (2 и 3 поколения);
  • все iPhone 11–17 (включая mini).

watchOS 26:

  • Apple Watch SE 2 и SE 3;
  • Series 6–11;
  • Ultra, Ultra 2, Ultra 3.

macOS 26 Tahoe:

  • MacBook Air и Pro с Apple Silicon (с 2020 года);
  • MacBook Pro 16” (2019);
  • MacBook Pro 13” (2020, три порта Thunderbolt 4);
  • iMac 2020+, Mac Studio 2022+, Mac mini 2020+, Mac Pro 2019+.

iPadOS 26:

  • iPad Pro (M4, 12,9” с 3-го поколения, 11” с 1-го поколения);
  • iPad Air (M3, M2, с 3-го поколения);
  • iPad на чипе A16 (с 8-го поколения);
  • iPad mini (A17 Pro, с 5-го поколения).

Обновления доступны для загрузки уже сегодня.

id·210584·20250915_2125
