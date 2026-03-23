iPhone Air обогнал Plus и перетянул часть аудитории Pro

iPhone Air, который заменил Plus в линейке Apple, показал заметно более сильный старт. По данным Ookla, на него пришлось 6,8% продаж серии iPhone 17, тогда как доля iPhone 16 Plus составляла лишь 2,9%.

Базовый iPhone 17 также стартовал лучше предшественника — 7% против 5,9% у iPhone 16. При этом доля Pro-моделей снизилась, особенно iPhone 17 Pro, что может говорить о перераспределении спроса в пользу Air.

Аналитики связывают успех с более понятным позиционированием. В отличие от Plus, который воспринимался как просто увеличенная версия базовой модели, iPhone Air получил чёткое отличие — ультратонкий корпус.

Отдельно отмечается новый модем Apple C1X. По данным Ookla, он уже приблизился по реальной скорости к решениям Qualcomm и значительно превосходит прошлое поколение C1.

На фоне этого Samsung Galaxy S25 Edge показывает слабые результаты. В США пользователи взаимодействуют с ним в Speedtest примерно в три раза реже, чем с iPhone Air, а в Европе его доля остаётся ниже 1%.