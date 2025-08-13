iPhone 17 Air в новом небесно-голубом цвете показали на видео

Инсайдер Маджин Бу опубликовал видео с макетом iPhone 17 Air в новом «небесно-голубом» (Sky Blue) цвете и сравнением его с iPhone 16 Pro.

Как уже отмечалось в утечках, этот оттенок будет напоминать небесно-голубой MacBook Air M4. Судя по видео, это действительно так. При обычном свете он выглядит почти белым, но под определенным углом проявляется мягкий голубой тон.

Напомним, iPhone 17 Air получит более сдержанную палитру цветов: черный, белый, светло-золотой и небесно-голубой. Ожидается, что светло-золотой станет более светлой версией текущего оттенка Desert Titanium у iPhone 16 Pro.

Кроме того, на кадрах видно, насколько iPhone 17 Air тоньше прошлогоднего флагмана.