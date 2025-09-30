Продажи Xiaomi 17 оказались хуже ожиданий — аналитики фиксируют падение спроса

Xiaomi заявила, что линейка Xiaomi 17 установила рекорд продаж среди всех китайских брендов за 2025 год во всех ценовых категориях. Однако реальная ситуация оказалась куда менее радужной. Об этом сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, сославшись на данные отраслевых источников.

По его информации, поставки серии Xiaomi 17 уже сократились на 20% от первоначального плана в 10 миллионов устройств. Он считает, что без снижения цен и маркетинга серия рискует показать результат хуже прошлогодних Xiaomi 15, которые разошлись тиражом около 8 миллионов.

Главная проблема — низкий спрос на базовую модель Xiaomi 17. Ожидалось, что она обеспечит около половины всех продаж. Но на деле ее доля не превышает 15-20%. Даже высокий интерес к Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max не компенсируют слабые результаты «базы».

Куо связывает низкие показатели Xiaomi 17 с успешным стартом базового iPhone 17 в Китае, который продается значительно лучше предыдущих моделей. При этом впереди у Xiaomi еще более жесткое давление конкурентов: весной 2026 года ожидается новый iPhone 17e, а осенью — iPhone 18.

Проблемы наблюдаются и у Huawei, отмечает эксперт. Компания столкнулась с низким спросом на премиальные смартфоны из-за несовместимости HarmonyOS NEXT с Android-приложениями. Он предполагает, что на фоне этого Huawei может запустить программу возврата к HarmonyOS, совместимой с Android.

Аналитик считает, что решающим испытанием для Xiaomi станет начало октября, когда в Китае празднуется День независимости. Если спрос так и не вырастет, снижение цен на отдельные модели может стать одним из способов для увеличения общего объема поставок. А для следующего поколения Xiaomi придется предложить более сильную стратегию, включая развитие собственных технологий искусственного интеллекта.