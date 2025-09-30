Apple выпустила iOS 26.0.1 | The GEEK
close
Новости

Apple выпустила iOS 26.0.1

Обновлена система безопасности и исправлены ошибки.

29 сентября Apple выпустила обновление iOS 26.0.1 для iPhone, которое устраняет ряд ошибок, появившихся после выхода iOS 26.

В этой версии обновлена система безопасности и исправлены ошибки, в том числе следующие:

  • iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro могли неожиданно отключаться от Wi-Fi и Bluetooth.
  • После обновления до iOS 26 некоторые iPhone не могли подключиться к сотовой сети.
  • Фото, снятые при определенном освещении на iPhone 17, iPhone Air или iPhone 17 Pro, могли содержать непредвиденные дефекты.
  • Значки приложений, для которых пользователь настроил оттенок, могли отображаться пустыми.
  • Функция VoiceOver могла выключаться после установки iOS 26.

Обновление уже доступно для скачивания «по воздуху» и рекомендуется к установке всем владельцам iPhone на iOS 26.

Кроме того, Apple выпустила небольшие обновления для других своих систем: macOS 26.0.1, watchOS 26.0.2, visionOS 26.0.1 и tvOS 26.0.1.

id·211594·20250930_0910
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
iPhone Air и Samsung S25 Edge показали одинаковое время работы в тесте автономности
Марк Гурман: бюджетный iPhone 17e будет сильно отличаться от базового iPhone 17
Apple готовится к массовому производству MacBook Pro М5 и MacBook Air M5
Apple готовит к выходу iOS 26.0.1
Apple выпустила наушники Beats Solo Buds, Studio Pro и Solo 4 в эксклюзивных цветах
Ультратонкий iPhone Air не пользуется популярностью у россиян
Apple перестала подписывать iOS 18.6.2 — откатиться с iOS 26 больше нельзя
Apple готовит первый MacBook Pro с сенсорным экраном 
Самый тонкий складной смартфон в мире? Утекли подробности iPhone Fold
Apple добавила пять новых языков в AirPods Live Translation с релизом iOS 26.1 beta
Apple выпустила iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26
Apple выпустит iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26 — 15 сентября
Apple выпустила iOS 26 beta 7
Apple выпустила iOS 26 beta 6
Apple выпустила публичную iOS 26 Beta 2 для всех пользователей
Apple выпустила публичную iOS 26 beta 1
Apple подала в суд на блогера за слив дизайна iOS 26
В iOS 26 наконец можно поставить любой рингтон без GarageBand и Mac

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры