Apple выпустила iOS 26.0.1

29 сентября Apple выпустила обновление iOS 26.0.1 для iPhone, которое устраняет ряд ошибок, появившихся после выхода iOS 26.

В этой версии обновлена система безопасности и исправлены ошибки, в том числе следующие:

iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro могли неожиданно отключаться от Wi-Fi и Bluetooth.

После обновления до iOS 26 некоторые iPhone не могли подключиться к сотовой сети.

Фото, снятые при определенном освещении на iPhone 17, iPhone Air или iPhone 17 Pro, могли содержать непредвиденные дефекты.

Значки приложений, для которых пользователь настроил оттенок, могли отображаться пустыми.

Функция VoiceOver могла выключаться после установки iOS 26.

Обновление уже доступно для скачивания «по воздуху» и рекомендуется к установке всем владельцам iPhone на iOS 26.

Кроме того, Apple выпустила небольшие обновления для других своих систем: macOS 26.0.1, watchOS 26.0.2, visionOS 26.0.1 и tvOS 26.0.1.