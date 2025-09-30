Apple выпустила iOS 26.0.1

29 сентября Apple выпустила обновление iOS 26.0.1 для iPhone, которое устраняет ряд ошибок, появившихся после выхода iOS 26.
В этой версии обновлена система безопасности и исправлены ошибки, в том числе следующие:
- iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro могли неожиданно отключаться от Wi-Fi и Bluetooth.
- После обновления до iOS 26 некоторые iPhone не могли подключиться к сотовой сети.
- Фото, снятые при определенном освещении на iPhone 17, iPhone Air или iPhone 17 Pro, могли содержать непредвиденные дефекты.
- Значки приложений, для которых пользователь настроил оттенок, могли отображаться пустыми.
- Функция VoiceOver могла выключаться после установки iOS 26.
Обновление уже доступно для скачивания «по воздуху» и рекомендуется к установке всем владельцам iPhone на iOS 26.
Кроме того, Apple выпустила небольшие обновления для других своих систем: macOS 26.0.1, watchOS 26.0.2, visionOS 26.0.1 и tvOS 26.0.1.
