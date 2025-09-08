iPhone 17 Air станет самым тонким флагманом, но уступит Galaxy S25 Edge | The GEEK
iPhone 17 Air станет самым тонким флагманом, но уступит Galaxy S25 Edge

По железу и автономности iPhone 17 Air может уступать корейскому конкуренту.

Новая утечка раскрыла детали дизайна iPhone 17 Air. Смартфон получит толщину всего 5,5 мм и вес 145 г, что сделает его самым тонким премиальным телефоном на рынке. Для сравнения, Samsung Galaxy S25 Edge имеет толщину 5,8 мм и весит 163 г.

Однако компактность достигается за счёт уменьшения ёмкости батареи: в iPhone 17 Air ожидается аккумулятор на 3036 мА·ч, тогда как Galaxy S25 Edge оснащён батареей на 3900 мА·ч. По слухам, следующая модель Samsung Galaxy S26 Edge — может выйти уже в январе с аналогичной толщиной 5,5 мм, но с улучшенными характеристиками.

По размерам корпус iPhone 17 Air будет крупнее: 163 × 77,6 мм, против 158,2 × 75,6 мм у Galaxy. Дисплей у Apple — 6,6 дюйма с разрешением 2740×1260 пикселей и поддержкой ProMotion 120 Гц. У Samsung — 6,7 дюйма, 3120×1440 точек и также 120 Гц.

Какие ещё изменения будут

iPhone 17 с eSIM получат более ёмкие аккумуляторы

По памяти преимущество также остаётся за Galaxy: 12 ГБ ОЗУ против 8 ГБ у iPhone. Цена на iPhone 17 Air прогнозируется в районе $1000.

Официальный анонс iPhone 17 ожидается 9 сентября 2025 года.

