iPhone 17 с eSIM получат более ёмкие аккумуляторы | The GEEK
close
Новости

iPhone 17 с eSIM получат более ёмкие аккумуляторы

По слухам, Apple впервые разделит ёмкоть аккумуляторов в зависимости от SIM-версии смартфона.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 12:34

В сети появились данные об объёмах батарей для всей линейки iPhone 17. Интересно, что различия зависят не только от модели, но и от версии смартфона — с SIM+eSIM или только eSIM.

Для версии с SIM+eSIM (и SIM+SIM) заявлены следующие показатели:

  • iPhone 17 — 3692 мА·ч (в iPhone 16 было 3561 мА·ч)
  • iPhone 17 Air — 3036 мА·ч
  • iPhone 17 Pro — 3988 мА·ч (в iPhone 16 Pro — 3582 мА·ч)
  • iPhone 17 Pro Max — 4823 мА·ч (в iPhone 16 Pro Max — 4685 мА·ч)

Для версии только с eSIM прогнозируются увеличенные значения:

  • iPhone 17 — 3692 мА·ч
  • iPhone 17 Air — 3149 мА·ч (+113 мА·ч)
  • iPhone 17 Pro — 4252 мА·ч (+264 мА·ч)
  • iPhone 17 Pro Max — 5088 мА·ч (+265 мА·ч)

Таким образом, максимальный прирост получат модели с eSIM в США. Если информация подтвердится, Apple впервые разделит ёмкость аккумуляторов в зависимости от версии смартфона.

Официальная презентация iPhone 17 состоится 9 сентября 2025 года.

В iPhone 17 изменится дизайн и вернётся алюминий

В iPhone 17 Pro изменится дизайн и вернётся алюминий
id·209773·20250908_1234
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
AirPods Pro 3 могут представить вместе с iPhone 17
iPhone 17 Pro получит более яркий экран и рекордную автономность
AirPods Pro 3 получат датчики для мониторинга пульса и температуры тела
Линейка iPhone 17 может лишиться слота для SIM-карт в Европе
Apple готовит к выпуску iOS 18.7
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Apple Watch больше не самые популярные смарт-часы в мире: HUAWEI возглавила рынок
Apple перестала подписывать iOS 18.6.1 — откатиться больше нельзя
«Айфон проиграл»: Xiaomi высмеяла Apple и Samsung в индийской рекламе
Раскрыты цены на всю линейку iPhone 17
Apple снимет с продажи четыре смартфона после презентации iPhone 17
Apple впервые начала производить всю линейку iPhone 17 для США в Индии
iPhone 17 Pro подорожает, но с удвоенной памятью
iPhone 17 Air урежут по мощности ради тонкого корпуса
Клон iPhone 17 Pro вышел в Китае раньше оригинала
Стала известна возможная дата выхода iPhone 17
Аккумуляторы iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro сравнили на фото
Оранжевый iPhone 17 Pro показали на живом фото

Комментарии в Telegram

Тренд

Обзоры на The GEEK