iPhone 17 с eSIM получат более ёмкие аккумуляторы

В сети появились данные об объёмах батарей для всей линейки iPhone 17. Интересно, что различия зависят не только от модели, но и от версии смартфона — с SIM+eSIM или только eSIM.

Для версии с SIM+eSIM (и SIM+SIM) заявлены следующие показатели:

iPhone 17 — 3692 мА·ч (в iPhone 16 было 3561 мА·ч)

(в iPhone 16 было 3561 мА·ч) iPhone 17 Air — 3036 мА·ч

iPhone 17 Pro — 3988 мА·ч (в iPhone 16 Pro — 3582 мА·ч)

(в iPhone 16 Pro — 3582 мА·ч) iPhone 17 Pro Max — 4823 мА·ч (в iPhone 16 Pro Max — 4685 мА·ч)

Для версии только с eSIM прогнозируются увеличенные значения:

iPhone 17 — 3692 мА·ч

iPhone 17 Air — 3149 мА·ч (+113 мА·ч)

(+113 мА·ч) iPhone 17 Pro — 4252 мА·ч (+264 мА·ч)

(+264 мА·ч) iPhone 17 Pro Max — 5088 мА·ч (+265 мА·ч)

Таким образом, максимальный прирост получат модели с eSIM в США. Если информация подтвердится, Apple впервые разделит ёмкость аккумуляторов в зависимости от версии смартфона.

Официальная презентация iPhone 17 состоится 9 сентября 2025 года.