iPhone 16 будет работать дольше, но может стать тяжелее

Известный инсайдер Минг-Чи Куо поделился докладом о батареи iPhone 16, которая, возможно, будет иметь большую плотность энергии, чем современные модели.

Как сообщил аналитик в последнем отчете, Apple предстоит выбрать между увеличением времени автономной работы и батареей меньшего размера. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы.

«Цепочки поставок показывают, что плотность энергии аккумуляторов iPhone 16 Pro Max будет расти. Так что мы получим либо более длительное времени работы при том же размере АКМ, либо меньший размер батареи при том же времени удержания заряда. Пользователям интереснее первый вариант, но Apple может вместо этого выбрать уменьшение размера батареи, чтобы сохранить ту же емкость. Преимущество тут в снижении веса, хоть и незначительном» Доклад Минг-Чи Куо

Интересно также, что Apple собирается заменить алюминиевый корпус батареи, используемый в нынешних iPhone, на нержавеющую сталь. Это добавит прочности, но убавит в эффективном отводе тепла. К тому же, сталь банально тяжелее. Вероятно, подобное решение объясняется законами Евросоюза, так что Apple стремится снизить сложность замены батареи.