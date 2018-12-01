iPhone 12 Pro и 12 Pro Max приписывают экраны на 120 Гц и ёмкие аккумуляторы

Появились свежие данные относительно Apple iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Как сообщил Росс Янг, основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch, эти модели получат экраны на 120 Гц.

Младшие же модели ограничатся версиями на 60 Гц. При этом тип дисплеев в последнем случае не уточняется. Это с равными шансами могут быть ЖК-экраны или же OLED-матрицы. Но уж точно не китайские.

Кроме того сообщается, что новинки будут тоньше существующих моделей. В частности, у iPhone 12 Pro Max при диагонали экрана 6,7 дюйма толщина корпуса составит всего лишь 7,4 мм. Для сравнения, у iPhone 11 Pro Max этот показатель равняется 8,1 мм.

Самое интересное, что при этом новинка может получить более ёмкий аккумулятора — 4400 мА·ч вместо 3969 мА·ч у iPhone 11 Pro Max. Пока неясно, будет ли аккумулятор более плоским, но больше по размерам или же это простая ошибка.

В любом случае вокруг двенадцатого семейства уже бушует хайп. Ведь, по данным создателя YouTube-канала EverythingApplePro новинка может выглядеть совсем не так, как показывали ранние утечки, чертежи и 3D-модели.

Так ини иначе, нужно запастись терпением — анонс iPhone 12 ожидается в сентябре-октябре, так что до этого момент придётся довольствоваться слухами.