iPhone 12 mini досрочно сняли с производства

После многочисленных слухов и различной инсайдерской информации о плохих продажах компактного iPhone 12 mini, смартфон всё-таки сняли с производства досрочно. Об этом стало известно от тайваньской исследовательской компании TrendForce.

Если верить их отчету, то Apple прекратили производство “миника”, чтобы сосредоточить свои силы на выпуске других моделей. Видимо компания рассчитывала на интерес среди пользователей, но из-за компактных размеров и небольшого 5,4-дюймового дисплея, он не смог снискать любовь у публики.

Несмотря на всё это, iPhone 12 mini можно приобрести в онлайн-магазинах и розничных точках в любом желаемом цвете. Также есть данные, что осенью текущего года Apple представит следующее поколение в виде iPhone 13 mini, который будет выпущен в ограниченном количестве.

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