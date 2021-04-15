Instagram разрешит скрывать лайки

Instagram начал тестировать новую функцию, позволяющую пользователям выбирать – показывать лайки под постами или нет.

Пока новый функционал работает в экспериментальном режиме для небольшого круга пользователей соцсети. Сейчас они могут выбрать три параметра отображения лайков:

Отключить для чужих публикаций;

Отключить для своих публикаций;

Оставить для всех постов.

Напомним, что в 2019 году Instagram уже проводил подобный эксперимент со скрытием лайков. Результаты оказались противоречивыми – кто-то без лайков перестал ощущать социальное давление, а другие захотели их вернуть.