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Новости

Instagram разрешит скрывать лайки

Instagram начал тестировать новую функцию, позволяющую пользователям выбирать – показывать лайки под постами или нет.

Пока новый функционал работает в экспериментальном режиме для небольшого круга пользователей соцсети. Сейчас они могут выбрать три параметра отображения лайков:

  • Отключить для чужих публикаций;
  • Отключить для своих публикаций;
  • Оставить для всех постов.

Напомним, что в 2019 году Instagram уже проводил подобный эксперимент со скрытием лайков. Результаты оказались противоречивыми – кто-то без лайков перестал ощущать социальное давление, а другие захотели их вернуть.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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