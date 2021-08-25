Игровой смартфон Lenovo Legion Phone 3 Pro получит процессор Snapdragon 898

Глава мобильного подразделения Lenovo в Китае заявил, что новый игровой смартфон Legion 3 Pro получит однокристальную систему Snapdragon 898, которую пока не представили официально. Также у новинки будет улучшенный графический процессор и система активного охлаждения.

Как ожидается, новый процессор Snapdragon 898 будет на 20% быстрее, чем Snapdragon 888. Ему приписывают трёхкластерную архитектуру — одно особо мощное ядро Cortex-X2, три больших ядра Cortex-A710 и четыре малых на базе Cortex-A510.

Не исключено, что новинка выйдет в этом году или хотя бы будет представлена. Однако, первым всё равно окажется Xiaomi 12, анонс которого ожидается в ноябре.

Пока неясно, будет ли новый процессор иметь те же проблемы с перегревом, что были на старте Snapdragon 888.