Новый кнопочный телефон может работать как Wi-Fi-роутер

Подразделение Transsion Holdings под названием itel Mobile представило новый кнопочный телефон Itel Magic 2 4G с поддержкой не только мобильных сетей четвёртого поколения, но и Wi-Fi. Это позволяет использовать новинку в качестве точки доступа в Интернет для 8 устройств.

В остальном это типичный телефон-звонилка. Есть экран 2,4 дюйма QVGA, стандартный набор кнопок, основная камера на 1,3 МП, 64 МБ оперативной и 128 МБ флеш-памяти плюс карта памяти MicroSD ёмкостью до 64 ГБ.

Помимо этого, у телефона есть функция King Voice, которая позволяет преобразовывать текст в речь. Она озвучивает входящие звонки, сообщения, уведомления и прочее.

Есть также FM-радио с возможностью записи и функция Autocall для записи разговоров. Ёмкость батареи составляет 1900 мА•ч. Также присутствует 8 игр. Цена вопроса — 32 доллара.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram