Промокоды для Genshin Impact на январь 2026

Genshin Impact — популярная бесплатная фэнтезийная RPG от HoYoverse, в которой можно бесплатно получать ресурсы через промокоды. Они дают мору, камни истока и другие ценные предметы. Мы собрали актуальные промокоды Геншин Импакт на январь 2026, а также рассказываем, как их активировать.

Важно: промокоды в Genshin Impact могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Промокоды Геншин Импакт на январь 2026

P3GXX56W3VG9 — 60 гемов.

GENSHINGIFT — 50 камней истока, 3 опыта героя.

ZT5RJ4AX4WYV — 60 гемов.

Добавьте эту страницу в закладки, чтобы следить за обновлениями — мы будем регулярно публиковать новые промокоды для Genshin Impact!

Как ввести промокод в Геншин Импакт?

Через официальный сайт:

Перейдите на страницу активации промокодов Genshin Impact; Войдите в свой аккаунт; Выберите сервер и персонажа; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.

Смартфон:

Откройте игровое меню Паймон; Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.

ПК:

Откройте Меню; Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.

PlayStation: