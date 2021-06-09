Мощный планшет Huawei MatePad 11 уже запустили в массовое производство

Компания Huawei недавно анонсировала планшеты MatePad Pro 2 с экранами 12.6 и 10.8 дюйма, а также MatePad 11. Но о последнем пока что мало данных. Однако, по сведениям источника, его уже начали производить.

Итак, Huawei MatePad 11 будет доступен за 399 евро с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти. Модель на 6/128 ГБ стоит 499 евро. Внутри новинка получит однокристальную систему Snapdragon 865, экран с разрешением 2560 х 1600 пикселей, диагональю 10,95 дюйма и частотой обновления 120 Гц, батарею на 7250 мА•ч и фирменную операционную систему HarmonyOS 2.0.

Также, судя по фото задней панели, новинка получит двойную основную камеру.

Пока неясно, когда новинка появится в релизе. Но, очевидно, долго в компании ждать не станут. Таким образом, то будет удешевлённый вариант Pro-версии с фирменной операционной системой.

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