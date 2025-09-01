Характеристики iQOO 15 утекли в сеть до анонса

Компания Vivo готовится представить новый флагман iQOO 15 в октябре. На китайской площадке Weibo авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики грядущей новинки.

iQOO 15

По его словам, базовый iQOO 15 получит:

Флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (или Snapdragon 8 Elite 2);

6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2К;

Аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядкой 100 Вт;

До 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ ПЗУ;

Три камеры: основу на 50 Мп (1/1,5″), перископ и ультраширик;

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев;

Мощный вибромотор;

Стереодинамики.

iQOO 15 Mini и iQOO 15 Ultra

В серию iQOO 15 также войдут младшая версия iQOO 15 Mini и старшая iQOO 15 Ultra. По слухам, они выйдут только во втором квартале 2026 года. «Компакт», согласно утечкам, получит 6,31-дюймовый экран, аккумулятор на 7 000 мАч и чип MediaTek Dimensity 9500+ или Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Топовая версия iQOO 15 Ultra унаследует характеристики базовой модели, но дополнительно получит систему активного охлаждения с вентилятором и игровые триггеры.