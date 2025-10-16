Сэм Альтман: «Мы не моральная полиция». ChatGPT всё-таки получит «взрослый» режим

После сообщений о подготовке эротического режима ChatGPT глава OpenAI Сэм Альтман подтвердил, что компания действительно намерена расширить границы использования искусственного интеллекта. Об этом он заявил в соцсети X, комментируя реакцию на утечку.

По словам Альтмана, OpenAI «заботится о том, чтобы к взрослым пользователям относились как к взрослым». Однако он подчеркнул, что послабления не означают снятие всех ограничений:

«Мы по-прежнему не позволим ничего, что причиняет вред другим, и будем относиться к пользователям, у которых есть проблемы с психическим здоровьем, совершенно иначе».

Руководитель OpenAI отметил, что компания «не является моральной полицией мира», а подход к контенту планируют выстроить по аналогии с возрастными рейтингами фильмов.

OpenAI разрешит эротический контент в ChatGPT

Официальных сроков появления обновлённой версии ChatGPT пока нет. В компании также не уточнили, какие именно форматы контента будут разрешены, а какие останутся под ограничениями.