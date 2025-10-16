Сэм Альтман: «Мы не моральная полиция». ChatGPT всё-таки получит «взрослый» режим | The GEEK
close
Новости

Сэм Альтман: «Мы не моральная полиция». ChatGPT всё-таки получит «взрослый» режим

Глава OpenAI заявил, что компания даст пользователям больше свободы при работе с ChatGPT.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 00:03

После сообщений о подготовке эротического режима ChatGPT глава OpenAI Сэм Альтман подтвердил, что компания действительно намерена расширить границы использования искусственного интеллекта. Об этом он заявил в соцсети X, комментируя реакцию на утечку.

По словам Альтмана, OpenAI «заботится о том, чтобы к взрослым пользователям относились как к взрослым». Однако он подчеркнул, что послабления не означают снятие всех ограничений:

«Мы по-прежнему не позволим ничего, что причиняет вред другим, и будем относиться к пользователям, у которых есть проблемы с психическим здоровьем, совершенно иначе».

Руководитель OpenAI отметил, что компания «не является моральной полицией мира», а подход к контенту планируют выстроить по аналогии с возрастными рейтингами фильмов.

OpenAI разрешит эротический контент в ChatGPT

OpenAI разрешит эротический контент в ChatGPT

Официальных сроков появления обновлённой версии ChatGPT пока нет. В компании также не уточнили, какие именно форматы контента будут разрешены, а какие останутся под ограничениями.

id·212730·20251017_0003
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
OpenAI разрешит эротический контент в ChatGPT
Илон Маск пообещал «великую ИИ-игру» от xAI к 2026 году
App Store заполонили фейковые версии Sora 2. Пользователи путают их с приложением OpenAI
Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для всех
OpenAI запустила аналог TikTok с ИИ-видео
Аниме, киберпанк или «Ходячий замок»: Алиса теперь умеет менять стиль изображений
Врачи фиксируют рост случаев «ИИ-психоза» после общения с чат-ботами
Нейросеть Алиса появится в Telegram и поможет решать задачи прямо в чате
Алиса научилась «оживлять» фото по любым заданным сюжетам
Безрамочный телевизор, монитор с двойным 4K и умный дом: что показала TCL на IFA 2025
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go
OpenAI представила GPT‑5 — она бесплатная и мощнее всех прошлых версий
OpenAI выпустила мощные ИИ-модели с открытым кодом
Секреты, коды и откровения: Google индексирует публичные ссылки ChatGPT

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  2. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  3. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  5. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  6. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры
Смотреть все обзоры