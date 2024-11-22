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График обновления глобальных устройств OPPO до ColorOS 15 на Android 15

Почти 30 смартфонов и планшетов обновятся до середины 2025 года

OPPO официально выпустила глобальную версию пользовательского интерфейса ColorOS 15 на базе Android 15. Вместе с анонсом компания опубликовала график обновления глобальных смартфонов и планшетов OPPO на ближайшие месяцы.

Первыми устройствами, получившими обновление, стали «глобалки» OPPO Find X8 и Find X8 Pro, которые вышли с уже предустановленной системой. Обновление станет доступным в первую очередь для складных флагманов серии OPPO Find N3, а также для смартфона Reno 11 Pro.

Список смартфонов и планшетов OPPO, которые получат ColorOS 15 на Android 15

Ноябрь 2024: 

  • OPPO Find N3 
  • OPPO Find N3 Flip 
  • OPPO Reno11 Pro 5G

Декабрь 2024: 

  • OPPO Reno12 Pro 5G
  • OPPO Reno12 5G
  • OPPO Reno12 FS 5G
  • OPPO Reno 12 F 5G
  • OPPO Reno11 5G
  • OPPO Reno11 F 5G
  • OPPO K12x 5G
  • OPPO F27 5G
  • OPPO F25 Pro 5G
  • OPPO Pad 3 Pro 
  • OPPO Pad 2 

Первый квартал 2025: 

  • OPPO Find N2 Flip 
  • OPPO Find X5 Pro 
  • OPPO Find X5 
  • OPPO Reno11 A 
  • OPPO Reno10 Pro+ 5G
  • OPPO Reno10 Pro 5G
  • OPPO Reno10 5G
  • OPPO F27 Pro+ 5G

Второй квартал 2025: 

  • OPPO Reno12 FS 
  • OPPO Reno12 F 4G 
  • OPPO Reno11 FS 
  • OPPO Reno8 T 5G 
  • OPPO Reno8 T 
  • OPPO F23 5G
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Источник:
The GEEK

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