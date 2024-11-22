График обновления глобальных устройств OPPO до ColorOS 15 на Android 15

OPPO официально выпустила глобальную версию пользовательского интерфейса ColorOS 15 на базе Android 15. Вместе с анонсом компания опубликовала график обновления глобальных смартфонов и планшетов OPPO на ближайшие месяцы.
Первыми устройствами, получившими обновление, стали «глобалки» OPPO Find X8 и Find X8 Pro, которые вышли с уже предустановленной системой. Обновление станет доступным в первую очередь для складных флагманов серии OPPO Find N3, а также для смартфона Reno 11 Pro.
Список смартфонов и планшетов OPPO, которые получат ColorOS 15 на Android 15
Ноябрь 2024:
- OPPO Find N3
- OPPO Find N3 Flip
- OPPO Reno11 Pro 5G
Декабрь 2024:
- OPPO Reno12 Pro 5G
- OPPO Reno12 5G
- OPPO Reno12 FS 5G
- OPPO Reno 12 F 5G
- OPPO Reno11 5G
- OPPO Reno11 F 5G
- OPPO K12x 5G
- OPPO F27 5G
- OPPO F25 Pro 5G
- OPPO Pad 3 Pro
- OPPO Pad 2
Первый квартал 2025:
- OPPO Find N2 Flip
- OPPO Find X5 Pro
- OPPO Find X5
- OPPO Reno11 A
- OPPO Reno10 Pro+ 5G
- OPPO Reno10 Pro 5G
- OPPO Reno10 5G
- OPPO F27 Pro+ 5G
Второй квартал 2025:
- OPPO Reno12 FS
- OPPO Reno12 F 4G
- OPPO Reno11 FS
- OPPO Reno8 T 5G
- OPPO Reno8 T
- OPPO F23 5G