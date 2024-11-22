График обновления глобальных устройств OPPO до ColorOS 15 на Android 15

OPPO официально выпустила глобальную версию пользовательского интерфейса ColorOS 15 на базе Android 15. Вместе с анонсом компания опубликовала график обновления глобальных смартфонов и планшетов OPPO на ближайшие месяцы.

Первыми устройствами, получившими обновление, стали «глобалки» OPPO Find X8 и Find X8 Pro, которые вышли с уже предустановленной системой. Обновление станет доступным в первую очередь для складных флагманов серии OPPO Find N3, а также для смартфона Reno 11 Pro.

Список смартфонов и планшетов OPPO, которые получат ColorOS 15 на Android 15

Ноябрь 2024:

OPPO Find N3

OPPO Find N3 Flip

OPPO Reno11 Pro 5G

Декабрь 2024:

OPPO Reno12 Pro 5G

OPPO Reno12 5G

OPPO Reno12 FS 5G

OPPO Reno 12 F 5G

OPPO Reno11 5G

OPPO Reno11 F 5G

OPPO K12x 5G

OPPO F27 5G

OPPO F25 Pro 5G

OPPO Pad 3 Pro

OPPO Pad 2

Первый квартал 2025:

OPPO Find N2 Flip

OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X5

OPPO Reno11 A

OPPO Reno10 Pro+ 5G

OPPO Reno10 Pro 5G

OPPO Reno10 5G

OPPO F27 Pro+ 5G

Второй квартал 2025: