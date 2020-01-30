Google упростила перепрошивку смартфонов на Android
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Новости

Google упростила перепрошивку смартфонов на Android

Google представила сервис Android Flash Tool. Он предназначен для упрощения процесса установки различных сборок Android на мобильные устройства. В основном сервис ориентирован на разработчиков и пользователей, которые любят экспериментировать с ОС.

Android Flash Tool

С помощью сервиса можно быстро прошивать новые смартфоны линейки Pixel и устройства на Android. Для работы Android Flash Tool требуется минимум 10 ГБ свободного места на ПК.

Пока утилита не поддерживает работу с Chrome OS и планшетами на базе Android. Позже такая возможность может появиться.

Для новичков сервис станет настоящим спасением. Прошить устройство на Android можно в три простых шага:

  1. Подключить гаджет к ПК через USB
  2. Выбрать нужную прошивку
  3. Запустить установку прошивки

Android Flash Tool поддерживает «чистые» версии Android и прошивки в рамках проекта AOSP (Android Open Source Project).

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