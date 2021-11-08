Планшет Samsung Galaxy Tab S8 FE получит мощный процессор

Китайские источники сообщают, что компания Samsung готовит к выходу новый планшет Galaxy Tab S8 FE, который получит мощное железо и станет упрощённым вариантом будущего Galaxy Tab S8. Ему обещают процессор Exynos 2200 или Qualcomm Snapdragon 898.

Отметим, что обычному Tab S8 приписывают такие же варианты SoC. Также предположительно базовая версия получит 11-дюймовый ЖК-экран LTPS TFT с частотой обновления 120 Гц. Обещано 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальная камера на 8 МП, аккумулятор на 8000 мА•ч с технологией быстрой зарядки 45 Вт.

Galaxy Tab S8+ получи OLED-экран 12,4 дюйма с частотой до 120 Гц и встроенным сканером отпечатка. Памяти будет столько же, а вот аккумулятор будет более ёмким — 10090 мА•ч и быстрой зарядкой мощностью 45 Вт.

Наконец, Galaxy Tab S8 Ultra оснастят 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, чёлкой для сдвоенной селфи-камеры и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Ему приписывают до 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 12000 мА•ч будет поддерживать быструю зарядку 45 Вт.

Скорее всего, Galaxy Tab S8 FE будет отличаться от обычной версии Tab S8 меньшим объёмом памяти и меньшей частотой экрана.