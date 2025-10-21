Бюджетный планшет HONOR Pad X7 4G вышел в России по цене от 9 990 рублей

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах стартовали продажи нового планшета HONOR Pad X7 4G. Он позиционируется как компактное устройство по доступной цене.
HONOR Pad X7 4G получил 8,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1340х800 пикселей, частотой обновления 60/90 Гц и яркостью до 625 нит.
«Сердцем» планшета стал процессор Qualcomm Snapdragon 680, который вышел в далеком 2021 году. За автономность отвечает аккумулятор на 7020 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и обратной 10 Вт
Кроме того, устройство получило основную камеру на 8 Мп, фронталку на 5 Мп, Android 15 «из коробки», поддержку мобильных сетей и связи 4G, а также металлический корпус толщиной 7,99 мм и фирменные AI-функции.
Новинка доступна в единственном цвете «Космический серый». Стоимость на старте продаж:
- HONOR Pad X7 4G (4/64 ГБ) — 12 990 рублей (до 15 ноября — 9 990 рублей);
- HONOR Pad X7 4G (4/128 ГБ) — 14 990 рублей (до 15 ноября — 11 990 рублей).
Комментарии в Телеграм