Представлены часы Fossil Solar с зарядкой от солнечной энергии

Компания Fossil выпустила необычные часы Solar. Главная особенность новинки — подзарядка от солнечной энергии.

Производитель обещает, что часы смогут заряжаться не только от солнца в светлое время суток, но и от осветительных приборов. Этот процесс обеспечат солнечные элементы, которые встроены вокруг всего циферблата. При одном полном заряде Fossil Solar хватит на четыре месяца.

На этом экологичность устройства не заканчивается. Новинка выполнена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде, а упаковка часов сделана из картона, подходящему к повторной переработке.

Помимо этого, у часов есть коронка управления, две версии корпуса (34 и 42 мм) и влагозащита типа 5 ATM.

В комплекте идут сменные ремешки в пяти цветах: розовом, оранжевом, желтом, синем и салатовом. На данный момент Fossil Solar доступны для предзаказа, устройство будет стоить около $140.