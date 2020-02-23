Представлены часы Fossil Solar с зарядкой от солнечной энергии
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Представлены часы Fossil Solar с зарядкой от солнечной энергии

Компания Fossil выпустила необычные часы Solar. Главная особенность новинки — подзарядка от солнечной энергии.

Производитель обещает, что часы смогут заряжаться не только от солнца в светлое время суток, но и от осветительных приборов. Этот процесс обеспечат солнечные элементы, которые встроены вокруг всего циферблата. При одном полном заряде Fossil Solar хватит на четыре месяца.

  • Fossil Solar

На этом экологичность устройства не заканчивается. Новинка выполнена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде, а упаковка часов сделана из картона, подходящему к повторной переработке.

  • Fossil Solar

Помимо этого, у часов есть коронка управления, две версии корпуса (34 и 42 мм) и влагозащита типа 5 ATM.

В комплекте идут сменные ремешки в пяти цветах: розовом, оранжевом, желтом, синем и салатовом. На данный момент Fossil Solar доступны для предзаказа, устройство будет стоить около $140.

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