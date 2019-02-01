Forza Horizon 3 снимут с продажи в сентябре

Издатель Turn 10 Studio и студия Playground Games подтвердили недавнюю информацию о снятии с продаж Forza Horizon 3. Таким образом после 27 сентября игра перестанет продаваться на всех платформах.

FH3 will be on sale until it reaches End of Life on September 27, 2020https://t.co/kB3fxm6Mmb — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 11, 2020

Приобрести Forza Horizon 3 и DLC для неё, будет невозможно. Но игроки могут не волноваться, мультиплеер и онлайн-сервисы продолжат свою работу.

Сейчас все версии и сезонный пропуск Forza Horizon 3 можно приобрести в Microsoft Store со скидкой до 70%. Распродажа продлится до 27 сентября, того дня, когда игра исчезнет из продажи.