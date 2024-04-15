Фейковое приложение Сбера появилось в App Store

В App Store появилось фейковое приложение «Сбер: Онлайн Банк», имитирующее официальный сервис Сбербанка.
Редакция The GEEK не рекомендует устанавливать и использовать это приложение, поскольку оно может привести к утечке личных данных.
После установки приложение предлагает оформить подписку для доступа к личному кабинету Сбербанка, однако после оплаты пользователи не получают ожидаемого результата. Приложение имеет искусственно завышенный рейтинг и множество негативных отзывов.
В настоящее время в App Store отсутствует официальное приложение Сбербанка.
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