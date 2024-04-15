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Фейковое приложение Сбера появилось в App Store

Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 12:23

В App Store появилось фейковое приложение «Сбер: Онлайн Банк», имитирующее официальный сервис Сбербанка.

Редакция The GEEK не рекомендует устанавливать и использовать это приложение, поскольку оно может привести к утечке личных данных.

Фейковое приложение Сбера появилось в App Store

После установки приложение предлагает оформить подписку для доступа к личному кабинету Сбербанка, однако после оплаты пользователи не получают ожидаемого результата. Приложение имеет искусственно завышенный рейтинг и множество негативных отзывов.

В настоящее время в App Store отсутствует официальное приложение Сбербанка.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Техногик и главред The GEEK. Веду TG-канал: t.me/BDegtyarev
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