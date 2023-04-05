DreamWorks может выпустить пятую часть Шрека

Издание Tvigle сообщает, что глава Illumination и продюсер ряда анимационных лент Кристофер Меледанри упомянул, что у Шрека может выйти продолжение. Сейчас ведутся переговоры о пятой части с исполнителями главных ролей Майком Майерсом (Шрек), Кэмерон Диас (Фиона) и Эдди Мерфи (Осёл).

Ранее Эдди Мерфи говорил, что с удовольствием снова озвучил бы своего персонажа, если не в самом «Шреке», то в его спин-оффе.

Пока что анонсов, контрактов и договоров между студией и актерами нет. Но учитывая успешный прокат двух частей «Кота в сапогах», можно надеется и на пятую часть Шрека.