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Новости

Русские пользователи обрушили рейтинг Apple Wallet

Рейтинг приложения Wallet в App Store обрушили пользователи из России. Вместо 5 звезд у него теперь 1,5.

Недовольные комментарии и оценки посыпались после того как Apple подтвердила отключение карт платежной системы «Мир» из приложения Wallet. «Мир» оставался простой и единственной лазейкой, чтобы пользоваться Apple Pay.

При добавлении новой карты приложение выдает ошибку, а ранее добавленные компания будет «потихоньку» удалять. Новость-то, и правда, обидная.

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Источник:
AppStore

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