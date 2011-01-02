Дизайн Huawei nova 8 SE будет сильно напоминать iPhone 12

В сети все больше появляется изображений смартфона Huawei nova 8 SE. Видимо, именно этот девайс станет представителем новой линейки устройств от китайского производителя. Скорее всего, официальное представление устройства произойдет уже завтра 5 ноября. Немного позже линейка пополнится двумя другими смартфонами, а именно Huawei nova 8 и Huawei nova 8 Pro.

С появлением изображений многие приходят к выводу, что смартфон от Huawei очень похож на недавно вышедший iPhone 12. Да, с выходом новых моделей iPhone их внешний вид многие копируют. Но если раньше это касалось малоизвестных брендов, то сейчас ведущий китайский производитель не постеснялся скопировать дизайн устройства от Apple.

Нельзя не упомянуть того факта, что американский производитель вернул своему детищу классический дизайн, то есть мы получили знакомый корпус с острыми гранями и металлической рамкой по всему периметру. Нечто похожее мы видим и у Huawei nova 8 SE. Также аппарат имеет квадратный модуль с камерами на задней панели и расположенную в левом верхнем углу.

Но в отличие от оригинала здесь мы наблюдаем сразу четыре датчика. Сама же модель на рынок выйдет в двух версиях: с чипсетами MediaTek Dimensity 720 и 800U. Что касается оптических модулей, то основной из них будет разрешением 64 МП. Дополнительные датчики имеют разрешение 8, 2 и 2 МП.