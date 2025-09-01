Дизайн HUAWEI MatePad Mini подтвержден официально: живые фото появились в сети

HUAWEI официально подтвердила внешний вид нового планшета MatePad Mini. На китайской платформе Weibo компания опубликовала официальный постер устройства. Кроме того, в сети появились живые фото новинки.

Главная особенность новинки — очень узкие рамки вокруг экрана, что больше напоминает смартфон, чем привычный планшет. В правом верхнем углу дисплея расположена фронтальная камера, а на задней панели — крупный круглый блок с двумя объективами. Кнопка питания находится на верхней грани устройства, а регулировка громкости — справа.

HUAWEI MatePad Mini получит 8,8-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 120 Гц, а также процессор Kirin 9020. Новинку оснастят аккумулятором на 6500 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Вес устройства составит около 260 граммов, а толщина — 5 мм.

Официальная презентация планшета состоится 4 сентября. На этом же мероприятии дебютирует второй трифолд компании Mate XTs.