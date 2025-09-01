Дизайн HUAWEI MatePad Mini подтвержден официально: живые фото появились в сети | The GEEK
close
Новости

Дизайн HUAWEI MatePad Mini подтвержден официально: живые фото появились в сети

Новинка получит очень узкие рамки вокруг экрана.

HUAWEI официально подтвердила внешний вид нового планшета MatePad Mini. На китайской платформе Weibo компания опубликовала официальный постер устройства. Кроме того, в сети появились живые фото новинки.

Главная особенность новинки — очень узкие рамки вокруг экрана, что больше напоминает смартфон, чем привычный планшет. В правом верхнем углу дисплея расположена фронтальная камера, а на задней панели — крупный круглый блок с двумя объективами. Кнопка питания находится на верхней грани устройства, а регулировка громкости — справа.

Дизайн HUAWEI MatePad Mini подтвержден официально: живые фото появились в сети

HUAWEI MatePad Mini получит 8,8-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 120 Гц, а также процессор Kirin 9020. Новинку оснастят аккумулятором на 6500 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Вес устройства составит около 260 граммов, а толщина — 5 мм.

Официальная презентация планшета состоится 4 сентября. На этом же мероприятии дебютирует второй трифолд компании Mate XTs.

id·209335·20250901_1149
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Apple Watch больше не самые популярные смарт-часы в мире: HUAWEI возглавила рынок
HUAWEI готовит к выходу наушники-клипсы FreeClip 2 и два новых планшета
Второй трифолд HUAWEI Mate XTs получил дату выхода
Samsung приглашает на сентябрьскую презентацию Galaxy: что покажут
В России начались продажи 5G-версии планшета HONOR Pad 10
В России открыли предзаказы на планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025
Bloomberg: Google прекратила разработку собственных планшетов
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Смарт-часы HUAWEI Watch GT 6 получили дату выхода
HUAWEI представила планшет MatePad 11.5 S 2025
HUAWEI выпустила обновленный планшет MatePad Air 2025
HUAWEI Pura 80 Ultra стал лучшим камерофоном в мире по версии DxOMark
Дату выхода нового трифолда HUAWEI Mate XT 2 раскрыл инсайдер
Продажи HUAWEI Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra стартовали в России
Infinix выпустила в России планшет XPAD 20
Обзор Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+
Новые детали Samsung Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra и Tab S10 Lite утекли в сеть
Продажи планшета HONOR Pad 10 стартовали в России

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK