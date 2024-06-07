Самая быстрая на рынке — realme тестирует 300-ваттную зарядку

Компания realme объявила о работе над технологией быстрой зарядки с мощностью 300 Вт. Это уже не первое подобное заявление «на рынке», но результата пока что так никто и не достиг. В феврале 2023 подобную функцию представила Redmi — тогда смартфоны заряжались до 100% за 5 минут. А в апреле того же года ей похвасталась Oppo. Но обе компании так и не выпустили технологию в продажу.

Теперь же Фрэнсис Вонг, руководитель отдела маркетинга realme Global, сообщил о проводимых тестах. Пока что подробностей никаких нет — даже сложно сказать, в каких именно устройствах появится быстрая зарядка. О датах также говорить слишком рано.

Напомним, что realme и так славится смартфонами с самой быстрой зарядкой. По крайней мере, на момент их выхода. Так в 2021 появился GT Master Edition с поддержкой 65 Вт, который заполнял аккумулятор на 4300 мАч за 33 минуты. В 2022 году — GT Neo 3 с технологией на 150 Вт. А совсем недавно, в 2023, GT Neo 5 с 240-Ваттной зарядкой, благодаря которой АКМ доходил до 100% за 10 минут.