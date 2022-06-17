Связной закрыл магазин техники Apple

«Связной» решил закрыть сеть магазинов техники Apple под названием «Cstore». Об этом официально компания объявила 17 июня.

Сайт магазина не работает с начала июня, а последняя запись в соцсети была опубликована 27 мая. Однако покупатели «Cstore» смогут воспользоваться гарантийным ремонтом и программой лояльности в магазинах «Связной». Все обязательство «Cstore» теперь переходят к ним.

«После того как Apple объявила об уходе с российского рынка, дальнейшее развитие форматов монобрендовых магазинов, каким и является проект Cstore, стало невозможным». Президент «Связного» Алексей Вуколов

Компания Apple прекратила поставлять свою продукцию в России ещё с марта. Сети re:Store и iPort пока продолжают работать, хотя и объявили об оптимизации бизнеса.

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