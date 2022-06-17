Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Связной закрыл магазин техники Apple

«Связной» решил закрыть сеть магазинов техники Apple под названием «Cstore». Об этом официально компания объявила 17 июня.

Сайт магазина не работает с начала июня, а последняя запись в соцсети была опубликована 27 мая. Однако покупатели «Cstore» смогут воспользоваться гарантийным ремонтом и программой лояльности в магазинах «Связной». Все обязательство «Cstore» теперь переходят к ним.

«После того как Apple объявила об уходе с российского рынка, дальнейшее развитие форматов монобрендовых магазинов, каким и является проект Cstore, стало невозможным».

Президент «Связного» Алексей Вуколов

Компания Apple прекратила поставлять свою продукцию в России ещё с марта. Сети re:Store и iPort пока продолжают работать, хотя и объявили об оптимизации бизнеса.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!

Теги: 
Источник:
Коммерсанть

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии