Оригинальная трилогия «Человека-паука» с Тоби Магуайром возвращается в кинотеатры

Оригинальная трилогия «Человека-паука» Сэма Рэйми с Тоби Магуайром в главной роли снова выйдет на большие экраны уже этой осенью. В честь этого компания Fathom Entertainment опубликовала постер второго фильма и специальный трейлер.

Самое интересное, что в кинотеатрах покажут 4К-версию «Человека-паука 2.1». Это расширенная версия фильма 2004 года, которая вышла на DVD в 2007 году. В нее добавили 8 минут ранее не публиковавшихся кадров.

Фильмы в США будут показывать по следующему графику:

«Человек-паук» — 26 сентября, 3 октября;

«Человек-паук 2.1» — 27 сентября, 4 октября;

«Человек-паук 3» — 28 сентября, 5 октября.