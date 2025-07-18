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Оригинальная трилогия «Человека-паука» с Тоби Магуайром возвращается в кинотеатры

На большом экране впервые покажут «Человека-паука 2.1».

Оригинальная трилогия «Человека-паука» Сэма Рэйми с Тоби Магуайром в главной роли снова выйдет на большие экраны уже этой осенью. В честь этого компания Fathom Entertainment опубликовала постер второго фильма и специальный трейлер.

Самое интересное, что в кинотеатрах покажут 4К-версию «Человека-паука 2.1». Это расширенная версия фильма 2004 года, которая вышла на DVD в 2007 году. В нее добавили 8 минут ранее не публиковавшихся кадров.

Фильмы в США будут показывать по следующему графику:

  • «Человек-паук» — 26 сентября, 3 октября;
  • «Человек-паук 2.1» — 27 сентября, 4 октября;
  • «Человек-паук 3» — 28 сентября, 5 октября.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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