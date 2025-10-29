Nothing представила бюджетный смартфон Phone (3a) Lite | The GEEK
Nothing представила бюджетный смартфон Phone (3a) Lite

Версия с упрощёнными характеристиками, но фирменным дизайном, прозрачной панелью и LED-подсветкой Glyph.

Валентин Снежин сегодня в 16:25

Компания Nothing выпустила доступную версию своего смартфона — Phone (3a) Lite. Устройство сохранило фирменный дизайн с прозрачной задней панелью и LED-подсветкой Glyph, но получило упрощённые характеристики.

Смартфон оснащён чипом MediaTek Dimensity 7300 Pro, AMOLED-экраном и тройной камерой. Работает на Nothing OS 3.5, поддерживает 5G и поставляется в версиях 8+128 ГБ и 8+256 ГБ.

Корпус Phone (3a) Lite прозрачный, а подсветка Glyph Light осталась в укороченном варианте — она отвечает за уведомления и взаимодействие с мультимедиа.

Phone (3a) Lite доступен в двух цветах — белом и чёрном. В Великобритании цена стартует с £249 (~26 тыс. руб.) за базовую версию и £279 (~29 тыс. руб.) за старшую.

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
