Nothing представила бюджетный смартфон Phone (3a) Lite

Компания Nothing выпустила доступную версию своего смартфона — Phone (3a) Lite. Устройство сохранило фирменный дизайн с прозрачной задней панелью и LED-подсветкой Glyph, но получило упрощённые характеристики.

Смартфон оснащён чипом MediaTek Dimensity 7300 Pro, AMOLED-экраном и тройной камерой. Работает на Nothing OS 3.5, поддерживает 5G и поставляется в версиях 8+128 ГБ и 8+256 ГБ.

Корпус Phone (3a) Lite прозрачный, а подсветка Glyph Light осталась в укороченном варианте — она отвечает за уведомления и взаимодействие с мультимедиа.

Phone (3a) Lite доступен в двух цветах — белом и чёрном. В Великобритании цена стартует с £249 (~26 тыс. руб.) за базовую версию и £279 (~29 тыс. руб.) за старшую.