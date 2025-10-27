Бюджетный Nothing Phone (3a) Lite получил дату выхода | The GEEK
Бюджетный Nothing Phone (3a) Lite получил дату выхода

По слухам, это будет самый дешевый смартфон в линейке компании.

Nothing начала тизерить новый смартфон — Phone (3a) Lite. Официальный анонс устройства состоится уже в среду, 29 октября.

Напомним, летом Йогеш Брар рассказывал, что Nothing планирует расширить свой модельный ряд смартфонов за счет устройства с приставкой «Lite» или «T».

Согласно имеющимся данным, Nothing Phone (3a) Lite выйдет в черном и белом цветах, в одной конфигурации 8/128 ГБ с аккумулятором на 4920 мАч, быстрой проводной зарядкой 33 Вт, защитой IP54 и чипом Dimensity 7300. Цена новинки составит около $250.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
