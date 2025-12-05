Минцифры обновило «белый список» сайтов, доступных при отключении мобильного интернета

5 декабря Минцифры в третий раз расширило «белый список» российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными при временных отключениях мобильного интернета по соображениям безопасности.
В перечень добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в таких сферах как здравоохранение, образование, общественный транспорт и т.д. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых российских регионов.
На третьем этапе в обновлённый список вошли онлайн-ресурсы:
- Центробанка;
- Операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;
- Платформы «Россия — страна возможностей»;
- Федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодёжь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;
- СМИ: «Известия», ТАСС;
- Сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;
- Охранной системы «Цезарь Сателлит»;
- Онлайн-кинотеатра Окко.
В Минцифры подчёркивают, что работа по наполнению списка ведётся на постоянной основе. Перечень формируется из наиболее востребованных российских интернет-ресурсов, а также по предложениям федеральных и региональных органов власти и при согласовании с ведомствами, ответственными за вопросы безопасности.
На предыдущих двух этапах в «белый список» были добавлены:
- Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и мессенджер Max;
- Сервисы Госуслуг;
- Сервисы Яндекса;
- Маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- Avito;
- Дзен;
- Rutube;
- Официальный сайт платёжной системы Мир;
- Сайты Правительства и Администрации Президента России;
- Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2;
- Сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
- Почта России;
- Альфа-Банк;
- Государственная система цифровой маркировки товаров Честный знак;
- СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler;
- РЖД и туристический портал Туту.ру;
- Навигатор 2ГИС;
- Такси Максим;
- Сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
