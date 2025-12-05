Минцифры обновило «белый список» сайтов, доступных при отключении мобильного интернета | The GEEK
Минцифры обновило «белый список» сайтов, доступных при отключении мобильного интернета

На третьем этапе в перечень добавили интернет-ресурсы Банка России, операторов связи, СМИ и некоторых других платформ.
Редакция The GEEK сегодня в 14:31

5 декабря Минцифры в третий раз расширило «белый список» российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными при временных отключениях мобильного интернета по соображениям безопасности.

В перечень добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в таких сферах как здравоохранение, образование, общественный транспорт и т.д. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых российских регионов.

На третьем этапе в обновлённый список вошли онлайн-ресурсы:

  • Центробанка;
  • Операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;
  • Платформы «Россия — страна возможностей»;
  • Федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодёжь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;
  • СМИ: «Известия», ТАСС;
  • Сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;
  • Охранной системы «Цезарь Сателлит»;
  • Онлайн-кинотеатра Окко.

В Минцифры подчёркивают, что работа по наполнению списка ведётся на постоянной основе. Перечень формируется из наиболее востребованных российских интернет-ресурсов, а также по предложениям федеральных и региональных органов власти и при согласовании с ведомствами, ответственными за вопросы безопасности.

На предыдущих двух этапах в «белый список» были добавлены:

  • Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и мессенджер Max;
  • Сервисы Госуслуг;
  • Сервисы Яндекса;
  • Маркетплейсы Ozon и Wildberries;
  • Avito;
  • Дзен;
  • Rutube;
  • Официальный сайт платёжной системы Мир;
  • Сайты Правительства и Администрации Президента России;
  • Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
  • Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2;
  • Сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
  • Почта России;
  • Альфа-Банк;
  • Государственная система цифровой маркировки товаров Честный знак;
  • СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler;
  • РЖД и туристический портал Туту.ру;
  • Навигатор 2ГИС;
  • Такси Максим;
  • Сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
