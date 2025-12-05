Минцифры обновило «белый список» сайтов, доступных при отключении мобильного интернета

5 декабря Минцифры в третий раз расширило «белый список» российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными при временных отключениях мобильного интернета по соображениям безопасности.

В перечень добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в таких сферах как здравоохранение, образование, общественный транспорт и т.д. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых российских регионов.

На третьем этапе в обновлённый список вошли онлайн-ресурсы:

Центробанка;

Операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;

Платформы «Россия — страна возможностей»;

Федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодёжь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;

СМИ: «Известия», ТАСС;

Сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;

Охранной системы «Цезарь Сателлит»;

Онлайн-кинотеатра Окко.

В Минцифры подчёркивают, что работа по наполнению списка ведётся на постоянной основе. Перечень формируется из наиболее востребованных российских интернет-ресурсов, а также по предложениям федеральных и региональных органов власти и при согласовании с ведомствами, ответственными за вопросы безопасности.

На предыдущих двух этапах в «белый список» были добавлены: