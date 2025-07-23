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Инсайдер: Nothing планирует расширить линейку своих смартфонов

Йогеш Брар рассказал, что компания будет выпускать устройства с приставкой «Lite» или «T».

Nothing планирует расширить свой модельный ряд смартфонов. Об этом рассказал инсайдер Йогеш Брар.

По его словам, компания намерена выпускать новые устройства с приставкой «Lite» или «T», так как Pro-модели ее не устраивают. Чем они будут отличаться от нынешних, пока неизвестно.

Обычно приставка «Lite» или «T» (у OnePlus) используется для более доступных смартфонов. У Nothing уже есть бюджетная линейка, в том числе суббренд CMF, но, похоже, компания хочет еще больше расширить свой ассортимент.  

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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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