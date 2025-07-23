Инсайдер: Nothing планирует расширить линейку своих смартфонов

Nothing планирует расширить свой модельный ряд смартфонов. Об этом рассказал инсайдер Йогеш Брар.

По его словам, компания намерена выпускать новые устройства с приставкой «Lite» или «T», так как Pro-модели ее не устраивают. Чем они будут отличаться от нынешних, пока неизвестно.

Обычно приставка «Lite» или «T» (у OnePlus) используется для более доступных смартфонов. У Nothing уже есть бюджетная линейка, в том числе суббренд CMF, но, похоже, компания хочет еще больше расширить свой ассортимент.