Badoo прекратил работу в России и Беларуси

Сервис для знакомств Badoo перестал работать на территории России и Беларуси. Об этом стало известно из официального сайта компании.

Badoo принадлежит проекту Bumble, который также ушел с российского рынка еще несколько недель назад. Поэтому это решение было ожидаемо.

Приложение было удалено из всех популярных цифровых магазинов, а подписки аннулированы (кроме пользователей App Store).

Однако, так же сообщается, что тем, у кого уже скачан Badoo все еще можно им пользоваться, но с «некоторыми ограничениями».

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