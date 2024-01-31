Avast и CСleaner перестали работать в России

Avast прекратила свою деятельность на российском рынке, заблокировав доступ к своим продуктам, включая антивирусные программы Avast и AVG, а также бесплатный инструмент для очистки системы CCleaner.

Пользователи в России столкнулись с невозможностью использования этих приложений, в том числе на мобильных телефонах. При попытке запустить антивирусы появляется сообщение о блокировке ПО в стране. Что касается CCleaner, то ситуация аналогичная.

Редакция The GEEK также заметила, что при попытке скачать бесплатную версию CCleaner из России, возникает ошибка «Access denied». При этом с VPN скачивание происходит в обычном режиме.

Интересно, но возможность использования инструмента для очистки системы в России осталась. Но для этого необходимо скачать установочник, отключить интернет, перезагрузить компьютер, установить ПО без подключения к интернету и в настройках отключить автоматическое обновление.