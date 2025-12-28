Apple выпустит iPhone Air 2 осенью 2026 года

Apple представит iPhone Air 2 осенью 2026 года одновременно с iPhone 18 Pro и первым складным iPhone. Об этом рассказал известный инсайдер Fixed Focus Digital.
По словам информатора, «преемник iPhone Air выйдет и будет представлен на осенней презентации». Также инсайдер утверждает, что iPhone 17e уже запущен в серийное производство и выйдет весной 2026 года.
Инсайд противоречит более ранней информации. Напомним, издания The Information и Bloomberg сообщали, что обновление линейки iPhone Air якобы перенесено на весну 2027 года и выйдет вместе с базовым iPhone 18 и iPhone 18e.
